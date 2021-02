Oggi è Giovedì grasso Quando inizia e finisce il Carnevale?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Non è il carnevale degli altri anni, su questo non c’è un dubbio. Il mondo intero, come in parte aveva fatto già nel 2020, ha bloccato sfilate e feste. Non ci possono essere assembramenti, ma Venezia ha fatto comunque sfilare in piazza alcune delle sue maschere. Per mostrare che ci sono ancora e che torneranno. Lo ha fatto domenica, ma il clou del carnevale parte oggi: Giovedì Grasso.