Mistero a Uomini e Donne | uno dei protagonisti è omosessuale ma non lo dice?

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Gianni Sperti – Solonotize24L’attenzione mediatica in queste ore si concentra su uno dei personaggi appartenenti al mondo di, molto apprezzato dal pubblico e che a quanto pare starebbe mentendo sulla sua sfera sessuale? Nel corso degli anni non sono mancate le domande scomode poste dai follower del personaggio di, e i rumors vari che lo vorrebbero gay. Un argomento sul quale non è mai arrivata una vera risposta. Il personaggio in questione è proprio Gianni Sperti, l’opinionista del programma e che secondo alcuni fan potrebbe essere, coming out che l’ex ballerino eviterebbe dunque di fare pubblicamente? Gianni Sperti – Solonotize24Gianni Sperti mente sulla sua sessualità? L’opinionista didurante ...