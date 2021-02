Milan, Raiola fa tremare l’ambiente rossonero (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il rinnovo di Donnarumma resta uno dei temi caldi in casa Milan. Dall’agente sembra arrivare una frenata sul prolungamento di contratto da parte dell’estremo difensore. In casa Milan la questione dei rinnovi è una di quelle che tiene banco ormai da diverse settimane. Sono diversi, infatti, i giocatori da stanno discutendo (e continueranno a farlo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il rinnovo di Donnarumma resta uno dei temi caldi in casa. Dall’agente sembra arrivare una frenata sul prolungamento di contratto da parte dell’estremo difensore. In casala questione dei rinnovi è una di quelle che tiene banco ormai da diverse settimane. Sono diversi, infatti, i giocatori da stanno discutendo (e continueranno a farlo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Raiola: '#Donnarumma deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il… - capuanogio : ?? La trattativa per il rinnovo di #Donnarumma è in stallo. Il #Milan offre 7,5 milioni per cinque anni, ma #Raiola… - AlfredoPedulla : #Raiola a #Milano: stasera incontra #Ibrahimovic per portargli la proposta rinnovo del #Milan - Cristoincroce1 : RT @86_longo: ? L'offerta del #Milan per il rinnovo di #Donnarumma è di un quinquennale a 7,5 milioni netti a stagione. #Raiola non ha anco… - TeofiloSteven : RT @86_longo: ? L'offerta del #Milan per il rinnovo di #Donnarumma è di un quinquennale a 7,5 milioni netti a stagione. #Raiola non ha anco… -