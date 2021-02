M5s si esprime su Rousseau su sostegno a Draghi. Scontro all’ultimo clic

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 11 febbraio 2021) "La nostra responsabilità nei confronti degli iscritti è quella di osservare la maggioranza": nessuna ambiguità, per ora, nell'area del Movimento 5 stelle schierata per il no al governoe vicina ad Alessandro Di Battista, sulle possibili reazioni della minoranza interna a una vittoria del sì sulla piattaforma. Il voto on line va rispettato, è da sempre la linea dell'ala ortodossa del M5S, che si è battuta anche in questa occasione per far passare la consultazione degli iscritti. E ora, anche di fronte a un quesito piuttosto generico ma alquanto "orientato", non possono fare marcia indietro, anche se è aperta da giorni la discussione su un gruppo autonomo (al Senato bastano dieci persone per costituirlo, ma ci vorrebbe un simbolo presente sulla scheda elettorale: altrimenti si può solo tentare la via della componente del Misto) per ...