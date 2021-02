LIVE Berrettini-Machac 1-0, Australian Open in DIRETTA: l’azzurro tiene il servizio in apertura (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Ancora out la risposta di Machac, primo game per l’azzurro Vantaggio Berrettini: esce la risposta di Machac Parità: la stop volley di Berrettini di rovescio Vantaggio Machac: errore di dritto di Berrettini che deve ancora prendere il ritmo giusto Parità: Il servizio di Berrettini Vantaggio Machac: in rete la volèe di rovescio di Berrettini 40-40 Se ne va il dritto di Machac, Berrettini comunque timoroso finora 30-40 Bel rovescio incrociato di Machac, palla break 30-30 Bella risposta di Machac ed esce il rovescio di Berrettini 30-15 In rete ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Ancora out la risposta di, primo game perVantaggio: esce la risposta diParità: la stop volley didi rovescio Vantaggio: errore di dritto diche deve ancora prendere il ritmo giusto Parità: IldiVantaggio: in rete la volèe di rovescio di40-40 Se ne va il dritto dicomunque timoroso finora 30-40 Bel rovescio incrociato di, palla break 30-30 Bella risposta died esce il rovescio di30-15 In rete ...

