Il M5S vota sì al Governo Draghi: il 59,3% favorevole. Ma Di Battista dice addio: 'Mi faccio da parte' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro voto sul Governo Draghi: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti. Sono molto contento ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono stati 74.537 inti M5s sulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro voto sul: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti. Sono molto contento ...

Mov5Stelle : Si vota fino alle 18. Il #M5S a differenza di tutte le altre forze politiche non si chiude in una stanza e decide,… - M5S_Europa : Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regola… - TgLa7 : #draghiPremier #M5s: #Toninelli pone pregiudiziale Berlusconi e vota no - suzukimaruti : @Davidovskij @chedisagio @ale_dibattista primo: il M5S è destra, destrissima ed era già al governo. Secondo, un gov… - PatriziaLaudano : M5S, Rousseau approva il sostegno al governo Draghi. Ai sì il 59,3% - Il Sole 24 ORE -