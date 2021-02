Grumo Nevano: rapinano un benzinaio. Arrestati dopo un lungo inseguimento (Di giovedì 11 febbraio 2021) Grumo Nevano: Due 32enni hanno rapinato l’incasso al distributore di carburante in via Galileo Galilei. La polizia è riuscita a bloccarli dopo un lungo inseguimento sull’Asse Mediano. Stamattina gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via San Domenico a Grumo Nevano hanno visto una vettura con due Leggi su 2anews (Di giovedì 11 febbraio 2021): Due 32enni hanno rapinato l’incasso al distributore di carburante in via Galileo Galilei. La polizia è riuscita a bloccarliunsull’Asse Mediano. Stamattina gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via San Domenico ahanno visto una vettura con due

puntomagazine : I due malviventi sono stati bloccati e trovati in possesso di una pistola replica ad aria compressa, di un coltello… - TeleradioNews : S.Arpino-Grumo Nevano-Frattamaggiore. Tre Comuni, una strada degradata: via Mazzini - TeleradioNews : S.Arpino-Grumo Nevano.Frattamaggiore. Tre Comuni, una strada comune degradata: via Mazzini - - TeleradioNews : S.Arpino-Grumo Nevano.Frattamaggiore. Tre Comuni, una strada comune degradata: via Mazzini - - TeleradioNews : Frattamaggiore-Grumo/ Via Mazzini nel degrado -