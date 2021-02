Grave lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie per una fuga di gas (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’autore di moltissimi romanzi storici è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale insieme alla moglie. Dramma a Roma, dove il famosissimo scrittore di romanzi storici Valerio Massimo Manfredi è stato ritrovato privo di sensi insieme alla moglie nella loro abitazione in Via dei Vascellari, nei pressi del Lungotevere Ripa. Secondo le forze dell’ordine intervenute sul posto alla chiamata della figlia, la quale non riusciva a mettersi in contatto con i genitori, il malore dei due sarebbe dovuto alla fuoriuscita di monossido di carbonio. Il 118 avvisato e intervenuto sul posto ha immediatamente trasportato i due all’ospedale San Camillo di Roma, dove non risulterebbero in pericolo di vita. LEGGI ANCHE >>> Le canzoni bocciate al Festival di Sanremo che ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’autore di moltissimi romanzi storici è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale insieme alla. Dramma a Roma, dove il famosissimodi romanzi storiciè stato ritrovato privo di sensi insieme allanella loro abitazione in Via dei Vascellari, nei pressi del Lungotevere Ripa. Secondo le forze dell’ordine intervenute sul posto alla chiamata della figlia, la quale non riusciva a mettersi in contatto con i genitori, il malore dei due sarebbe dovuto alla fuoriuscita di monossido di carbonio. Il 118 avvisato e intervenuto sul posto ha immediatamente trasportato i due all’ospedale San Camillo di Roma, dove non risulterebbero in pericolo di vita. LEGGI ANCHE >>> Le canzoni bocciate al Festival di Sanremo che ...

