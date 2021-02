Enrico Mentana travolge Conte e Azzolina: «Una tragedia. E sul Recovery fund non c’è nulla» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Enrico Mentana distrugge Conte e la Azzolina. «L’attenzione del sistema Paese alle nuove generazioni è pari a zero. Sono stati dimenticati i ventenni», esordisce durante la sua Maratona su La7. E ancora: «La Dad ci ha dimostrato che l’attenzione del sistema Paese alle nuove generazioni è inesistente. La Dad è stata la necessità fatta virtù, per quanto è stato possibile, per le medie superiori. Per le università è stata una tragedia. Per un anno sono rimaste chiuse. Ci si è completamente dimenticati di classi di età, cioè i ventenni, che una volta venivano portati in palmo di mano. Per un anno senza l’università, senza la socializzazione, chiusi in casa e poi criminalizzati perché quando si è potuto uscire si andavano a fare un aperitivo». Mentana: «Avete mai sentito parlare dei ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021)distruggee la. «L’attenzione del sistema Paese alle nuove generazioni è pari a zero. Sono stati dimenticati i ventenni», esordisce durante la sua Maratona su La7. E ancora: «La Dad ci ha dimostrato che l’attenzione del sistema Paese alle nuove generazioni è inesistente. La Dad è stata la necessità fatta virtù, per quanto è stato possibile, per le medie superiori. Per le università è stata una. Per un anno sono rimaste chiuse. Ci si è completamente dimenticati di classi di età, cioè i ventenni, che una volta venivano portati in palmo di mano. Per un anno senza l’università, senza la socializzazione, chiusi in casa e poi criminalizzati perché quando si è potuto uscire si andavano a fare un aperitivo».: «Avete mai sentito parlare dei ...

