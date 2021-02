Draghi e Bibbiano non sono più una vergogna. Di Maio voterà sì e dice di essere felice (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Ministro degli Esteri uscente, Luigi Di Maio, ha spiegato le ragioni del suo voto favorevole al Governo Draghi. Il cambiamento repentino del Movimento Cinque Stelle, infatti, aveva destato molte perplessità nel loro elettorato. Oggi i militanti del Movimento Cinque Stelle sono chiamati a dire la loro sul Governo Draghi. Potranno esprimere il loro consenso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Ministro degli Esteri uscente, Luigi Di, ha spiegato le ragioni del suo voto favorevole al Governo. Il cambiamento repentino del Movimento Cinque Stelle, infatti, aveva destato molte perplessità nel loro elettorato. Oggi i militanti del Movimento Cinque Stellechiamati a dire la loro sul Governo. Potranno esprimere il loro consenso L'articolo proviene da Leggilo.org.

