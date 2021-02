Clusone | tetto di un’abitazione in fiamme | intervengono i vigili del fuoco

Leggi su bergamonews

Ha avuto origine dalla canna fumaria dell'abitazione l'incendio che nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio ha distrutto un tetto di oltre 300 mq di un cascinale ristrutturato. Le fiamme, in via Michelangelo da Caravaggio, si sono propagate velocemente dopo le 2: a dare l'allarme sono stati gli stessi abitanti del cascinale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento e, in supporto, è stata portata l'autoscala della centrale di Bergamo. I pompieri hanno dovuto lavorare per più di quattro ore per domare l'incendio, che è stato spento definitivamente solo intorno alle 6. L'intera area è stata bonificata: non ci sono stati feriti, ma solo un grosso spavento per le famiglie che abitano nel cascinale.