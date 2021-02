Borsa: Europa apre positiva, Parigi +0,3%, Londra +0,17% (Di giovedì 11 febbraio 2021) Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,3% a 5.684 punti, Francoforte lo 0,18% a 13.958 punti, Londra lo 0,17% a 6.537 punti e Madrid lo 0,14% a 8.077 punti. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 11 febbraio 2021) Avvio di seduta positivo per le principali borse europee.guadagna lo 0,3% a 5.684 punti, Francoforte lo 0,18% a 13.958 punti,lo 0,17% a 6.537 punti e Madrid lo 0,14% a 8.077 punti. .

ansa_economia : Borsa: Europa chiude debole. Francoforte (-0,5%), Parigi (-0,3%), Londra (-0,1%) #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa in negativo con Wall Street, Milano (-0,05%). Pesano auto, petroliferi e farmaceutici, bene le banche… - ansa_economia : Borsa: Europa migliora, bene banche e titoli acciaierie. Lagarde spinge sul Recovery. Petroliferi e auto in ordine… - BJLiguria : Borsa: Milano apre sulla parità, prudenza in Europa - - fisco24_info : Borsa: Europa apre positiva, Parigi +0,3%, Londra +0,17%: In rialzo anche Francoforte (+0,18%) e Madrid (+0,14%) -