Bollettino Coronavirus dell’11 Febbraio 2021

(Di giovedì 11 febbraio 2021) In data 11l’incremento nazionale dei casi è +0,56% (ieri +0,48%) con 2.683.403 contagiati totali, 2.185.655 dimissioni/guarigioni (+19.838) e 92.729 deceduti (+391); 405.019 infezioni in corso (-5.092). Ricoverati con sintomi -338 (18.942); terapie intensive -2 (2.126) con 151 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 292.533 tamponi totali (ieri 310.994) di cui 169.765 molecolari (ieri 162.305) e 122.768 test rapidi (ieri 148.689) con 102.605 casi testati (ieri 98.617); 15.146 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,17% (ieri 4,16% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,76% (ieri 13,13, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.434; Campania 1.694; Emilia Romagna 1.345; Lazio 1.271; Puglia 1.248; Piemonte 1.189. In Lombardia curva +0,43% (ieri +0,33%) con 41.935 tamponi totali (ieri 36.317) di cui 31.858 molecolari (ieri ...