Bergamo, in arrivo gelo e neve: in azione i mezzi spargisale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Come da previsioni meteo, a partire dalle ore 22 di venerdì sono previste nevicate di lieve entità e un sensibile abbassamento della temperatura fino a scendere di qualche grado sotto lo zero. Per evitare situazioni di rischio a causa di possibili gelate, già da stanotte è previsto il servizio di presalaggio sulla parte collinare esposta più a Nord della Città. Venerdì mattina saranno valutati eventuali interventi da estendere su tutto il territorio comunale, in base alle evoluzioni delle previsioni meteo.

