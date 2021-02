Bayern Monaco come il Barcellona di Guardiola: sei titoli in un anno! (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Bayern Monaco ha eguagliato il record del Barcellona di Pep Guardiola, conquistando ben sei titoli in una stagione Sei titoli in un anno. Il Bayern Monaco di Flick entra nella storia e, dopo aver vinto la finale di Coppa del mondo contro il Tigres, eguaglia il Barcellona 2009 di Pep Guardiola. Quell’incredibile squadra allenata dall’attuale tecnico del Manchester City era stata l’unica a livello internazionale capace di vincere sei titoli in un solo anno. Prima di oggi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilha eguagliato il record deldi Pep, conquistando ben seiin una stagione Seiin un anno. Ildi Flick entra nella storia e, dopo aver vinto la finale di Coppa del mondo contro il Tigres, eguaglia il2009 di Pep. Quell’incredibile squadra allenata dall’attuale tecnico del Manchester City era stata l’unica a livello internazionale capace di vincere seiin un solo anno. Prima di oggi. Leggi su Calcionews24.com

