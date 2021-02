Australian Open 2021, Berrettini: “Ho vinto pur non giocando benissimo, mi dà fiducia” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “E’ stato un match tosto, mi ero sentito benissimo due giorni fa ma sapevo che sarebbe stata una partita diversa. Ho lottato al meglio anche se oggi i miei colpi non erano perfetti. A volte in questo sport, per questione di centimetri, escono dei colpi e la partita cambia. Nel terzo non ero così presente dal punto di vista mentale”. Parla così Matteo Berrettini dopo la vittoria al secondo turno degli Australian Open contro il ceco Tomas Machac. Al prossimo turno se la vedrà contro Karen Khachanov: “Mi ha battuto due volte da Junior, ci conosciamo bene e abbiamo la stessa età. Sta giocando bene, ma la vittoria di oggi mi dà fiducia perché ho vinto non giocando benissimo”, conclude il romano. ECCO QUANDO SI GIOCHERA’ ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) “E’ stato un match tosto, mi ero sentitodue giorni fa ma sapevo che sarebbe stata una partita diversa. Ho lottato al meglio anche se oggi i miei colpi non erano perfetti. A volte in questo sport, per questione di centimetri, escono dei colpi e la partita cambia. Nel terzo non ero così presente dal punto di vista mentale”. Parla così Matteodopo la vittoria al secondo turno deglicontro il ceco Tomas Machac. Al prossimo turno se la vedrà contro Karen Khachanov: “Mi ha battuto due volte da Junior, ci conosciamo bene e abbiamo la stessa età. Stabene, ma la vittoria di oggi mi dàperché honon”, conclude il romano. ECCO QUANDO SI GIOCHERA’ ...

