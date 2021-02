Atlantia | da Antitrust Ue ok a cessione 49% Telepass a Partners Group

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - La Commissione Europa ha approvato l'operazione che - attraverso ladel 49% dida parte diper 1,056 miliardi di euro - porterà all'acquisizione del controllo congiunto della società da parte del Gruppo e del fondo di private equity. L'di Bruxelles ha valutato che "l'operazione non solleva problemi di concorrenza, a causa del suo impatto limitato sulla struttura del mercato". L'annuncio dellaera arrivato lo scorso 17 ottobre con il perfezionamento dell'operazione atteso nella prima metà dell'anno in corso.- si sottolineava nell'annuncio - "manterrà il controllo della società che, pertanto, continuerà ad essere inclusa nel perimetro di consolidamento del ...

Giudizio accumulate inoltre percon fair value di 17 euro nonostante il traffico ancora ...70 euro dopo la semestrale, MutuiOnline con fair value di 26,40 euro (l'avvia un'...All'inizio del mese il cda diaveva già valutato la richiesta, ma uno dei nodi principali ... A fine gennaio è arrivato il via libera da parte dell'europeo. Tuttavia, al momento i 400 ...Il governo Conte ha lasciato in eredità diversi dossier, alcuni molto pesanti, che riguardano autostrade, aerei e rete unica: ecco i 'nodi' principali da sciogliere per il nuovo governo ...