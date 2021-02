Temptation Island, fiocco rosa per l’ex protagonista: è nata Adria Maria (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La coppia protagonista della seconda edizione di Temptation Island ha avuto una bambina. Si tratta per loro del terzo figlio. Alessandra ed Emanuele di nuovo genitori Protagonisti della seconda edizione del reality Temptation Island, su Canale 5, sono rimasti nel cuore del grande pubblico televisivo. Nella giornata di ieri, Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo hanno annunciato di essere diventati genitori per la terza volta. Il lieto evento è stato annunciato dalle pagine social dei due: la piccola si chiama Adria Maria. Appena qualche settimana fa, la nota influencer aveva manifestato le sue preoccupazioni sul parto – un cesareo programmato – a causa della sua positività al Covid. Sui social, Alessandra si era sfogata con i ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La coppiadella seconda edizione diha avuto una bambina. Si tratta per loro del terzo figlio. Alessandra ed Emanuele di nuovo genitori Protagonisti della seconda edizione del reality, su Canale 5, sono rimasti nel cuore del grande pubblico televisivo. Nella giordi ieri, Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo hanno annunciato di essere diventati genitori per la terza volta. Il lieto evento è stato annunciato dalle pagine social dei due: la piccola si chiama. Appena qualche settimana fa, la nota influencer aveva manifestato le sue preoccupazioni sul parto – un cesareo programmato – a causa della sua positività al Covid. Sui social, Alessandra si era sfogata con i ...

