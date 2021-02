Su TikTok si entra solo con la verifica dell'età (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'accesso a TikTok in Italia è condizionato all'età. La misura, richiesta espressamente dal garante della privacy è attiva sul social per gli utenti italiani. Si può usare TikTok, postare foto e video ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'accesso ain Italia è condizionato all'età. La misura, richiesta espressamente dal garantea privacy è attiva sul social per gli utenti italiani. Si può usare, postare foto e video ...

Un controllo di routine che, nelle intenzioni di TikTok e del garante della privacy, dovrebbe permettere di arginare il proliferare dei profili under 14 sul social. Gli account di chi non verifica la ...

La stretta voluta dal garante della privacy è attiva sul social in Italia: per accedere è necessaria la verifica dell’età degli utenti ...

L’algoritmo di Instagram che penalizzerà i contenuti condivisi da TikTok

Il social ha deciso di modificare le sue impostazioni per non consigliare i contenuti random provenienti da altre applicazioni ...

