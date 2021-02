Slittino | Coppa del Mondo Laas 2021 | a Pigneter Clara la vittoria nel doppio

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Italia dellotrionfa anche nel. La coppiasi aggiudica infatti ladel, con quattro vittorie sulle sei gare disputate, per un totale di 555 punti. Gli italiani sono arrivati terzi nell’ultima gara, a 27 centesimi dai russi Porshnev/Lazarev in 2’17”31, ma tanto è bastato per aggiudicarsi il trofeo di cristallo. Seconda in classifica generale con 431 punti l’altra coppia italiana, Patrick e Matthias Lambacher, settimi nell’ultima gara. Chiude il podio della generale la coppia austriaca Achenrainer/Achenrainer, secondi nell’ultima gara, con 14 centesimi di ritardo. SportFace.

Sei vittorie in sei gare, significa dominio assoluto. Così Evelyn Lanthaler si è aggiudicata la Coppa del mondo femminile di slittino naturale, a punteggio pieno: 600 punti. Nell'ultima gara ha staccato anche la compagna di squadra Greta Pinggera, per tutto l'anno seconda e oggi terza, nella ...