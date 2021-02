Roma, fermata per un ‘controllo’: donna incinta rapinata e schiaffeggiata da falso carabiniere (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una truffa con i fiocchi messa in scena ieri mattina in via Prenestina. Una giovane donna di 22 anni, incinta, è stata derubata e picchiata… da un falso carabiniere. Vediamo cos’è successo. La donna, di origini rumene, che tra l’altro è in dolce attesa, si era recata all’ufficio postale per prelevare del denaro. Una volta finita la commissione stava rincasando in monopattino elettrico, ma alle 9:44 circa è stata fermata per un ‘controllo’ da due uomini: uno in divisa da carabiniere e l’altro vestito normalmente. Leggi anche: Roma, carambola tra tre auto, una si ribalta: donna grave in ospedale (FOTO) I due uomini, scesi da un’auto grigia, hanno tolto la borsa alla ragazza (contenente i soldi da lei prelevati) e, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una truffa con i fiocchi messa in scena ieri mattina in via Prenestina. Una giovanedi 22 anni,, è stata derubata e picchiata… da un. Vediamo cos’è successo. La, di origini rumene, che tra l’altro è in dolce attesa, si era recata all’ufficio postale per prelevare del denaro. Una volta finita la commissione stava rincasando in monopattino elettrico, ma alle 9:44 circa è stataper unda due uomini: uno in divisa dae l’altro vestito normalmente. Leggi anche:, carambola tra tre auto, una si ribalta:grave in ospedale (FOTO) I due uomini, scesi da un’auto grigia, hanno tolto la borsa alla ragazza (contenente i soldi da lei prelevati) e, ...

_Carabinieri_ : #Roma: fermata dai #Carabinieri perché stava percorrendo in auto la corsia preferenziale, una donna è stata trovata… - CorriereCitta : Roma, fermata per un ‘controllo’: donna incinta rapinata e schiaffeggiata da falso carabiniere - romamobilita : #BuongiornoRoma, siamo disponibili per richieste su come muoversi a Roma e sui servizi di Roma Servizi per la Mobil… - dacua86 : RT @mcuart: Ecco le maggiori reti metroferroviarie delle grandi città europee: Mosca 15 linee, Parigi 16, Berlino 10 , Barcellona 12, Madri… - alessandra4631 : @TotoDinoi @LibriAmati Questo tram mi ha portato all'università per tanti anni ... Albinati descrive una Roma che c… -