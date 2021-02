Legumi | proprietà e ricette

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Isono altamente nutrienti, poveri in grassi e ricchi di fibre solubili. Forniscono un grande aiuto nel controllo del colesterolo e degli zuccheri nel sangue e per questo sono raccomandati dalle organizzazioni sanitarie per la gestione di malattie come il diabete e l’insufficienza cardiaca. Ihanno anche dimostrato di aiutare a combattere l'obesità. Si tratta dei frutti o dei semi di una famiglia di piante chiamate Fabaceae. Diffusi in tutto il mondo, rappresentano un'ottima fonte di fibre e vitamine del gruppo B e forniscono proteine nobili. Si tratta insomma di una risorsa importante per la salute e anche per il pianeta, visto che il loro consumo favorisce un’agricoltura sostenibile, di piccola scala e di sussistenza, in grado di produrre alimenti ricchi in proteine sostitutivi della carne e contribuendo così al raggiungimento di ...