L’Antitrust di concorrenza e mercato avvia ispezioni per Facile.it e Prima (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, questa volta ha acceso un faro sull’attività di comparazione di credito al consumo ed RC auto. I funzionari dell’Autorità hanno eseguito oggi ispezioni nelle sedi di Facile.it S.p.A., Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e Prima Assicurazioni S.p.A., con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Secondo L’Antitrust, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’Autorità garante dellae del, questa volta ha acceso un faro sull’attività di comparazione di credito al consumo ed RC auto. I funzionari dell’Autorità hanno eseguito ogginelle sedi di.it S.p.A.,.it Broker di Assicurazioni S.p.A. eAssicurazioni S.p.A., con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Secondo, L'articolo

giorgiotablet : #Web L'Antitrust vuole vederci chiaro sulla comparazione di Rc auto e Assicurazioni e 'Facile(.)it' è finita sotto… - TheExtremista : @pbiagiola @DVDSCT @C3vLocke Già scritto, il liberismo non interessa e l'Antitrust ha altri scopi che non c'entrano… - DVDSCT : @TheExtremista @C3vLocke L'antitrust è una istituzione liberale/liberista che serve per impedire i monopoli e la concorrenza sleale. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Antitrust concorrenza Antitrust, nel 2019 multe record per 766 milioni di euro Corriere della Sera