Inter, Rampulla: «Senza scudetto sarà fallimento per Conte» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Michelangelo Rampulla ha parlato della stagione dell’Inter di Antonio Conte Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, in diretta su Twitch ha parlato del match di ieri di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Inter concentrandosi anche sulla stagione dei nerazzurri. «Fuori dalle coppe? Può essere sia uno stimolo che una pressione. Dovesse fallire anche lo scudetto, saremmo di fronte a una stagione fallimentare. Antonio vuole sempre vincere e cercherà di infondere tutta la sua carica ai giocatori. Voglio dire la mia su Handanovic: mi sembra ingiusto colpevolizzarlo per un mezzo errore, perché la colpa è sua e di Bastoni che non ha buttato via la palla. Si tratta di una questione di attimi: hanno sbagliato entrambi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Michelangeloha parlato della stagione dell’di AntonioMichelangelo, ex portiere della Juventus, in diretta su Twitch ha parlato del match di ieri di Coppa Italia tra i bianconeri e l’concentrandosi anche sulla stagione dei nerazzurri. «Fuori dalle coppe? Può essere sia uno stimolo che una pressione. Dovesse fallire anche lo, saremmo di fronte a una stagione fallimentare. Antonio vuole sempre vincere e cercherà di infondere tutta la sua carica ai giocatori. Voglio dire la mia su Handanovic: mi sembra ingiusto colpevolizzarlo per un mezzo errore, perché la colpa è sua e di Bastoni che non ha buttato via la palla. Si tratta di una questione di attimi: hanno sbagliato entrambi». Leggi su Calcionews24.com

_Morik92_ : RT @corradone91: Qui l'intervista completa effettuata da @NicoSchira sul suo canale #Twitch. Ovviamente #Suning non è l'unico argomento, es… - BiscioneA : @SpazioInter Rampulla, vedi che è fallimentare anche se vince lo scudetto, non sarebbe fallimentare per conte, se d… - SuperTrump0873 : RT @corradone91: Qui l'intervista completa effettuata da @NicoSchira sul suo canale #Twitch. Ovviamente #Suning non è l'unico argomento, es… - corradone91 : Qui l'intervista completa effettuata da @NicoSchira sul suo canale #Twitch. Ovviamente #Suning non è l'unico argome… - NimaTavRood : RT @Alex_Cavasinni: Post Juve-Inter ospite di @NicoSchira con Rampulla e Colonnese. E vedremo se sarà 'sta voce sarà 'fero o piuma' (quasi… -