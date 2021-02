I trader di Reddit fanno volare i titoli della cannabis

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Idi, grazie a un post su WallStreetBets (il subdietro al caso GameStop), stanno puntando forte sullestocks, le azioni delle aziende legate al mondomarijuana. Tilray scambia a 53,7, con un aumento del 26,80%, mentre Aphria, si attesta a 25,74 con un aumento dell’8,38%. Queste due società sono state citate direttamente in un post su WallStreetBets, dove un utente ha scritto che le loro azioni hanno spazio per aumentare. Il post ha ricevuto circa 10 mila like da altri utenti in sole dodici ore. Il poderoso rialzo odierno segue un rally cominciato a inizio anno, che scommette sulla depenalizzazione delle droghe leggere che potrebbe avvenire sotto l’amministrazione Biden. Per Tilray, a livello operativo si prevede un proseguimento...