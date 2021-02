Hearthstone | il Formato Classico permetterà di giocare alla prima versione del titolo Blizzard

(Di mercoledì 10 febbraio 2021), il coloratissimo e divertente gioco di carte diEntertainment spin-off di Warcraft, è ancora sulla cresta dell'onda dopo quasi sette anni, ed è qui per restare. Ma alcune novità si stagliano all'orizzonte... anche se in realtà hanno un sapore molto. Tra queste, la più curiosa è senza dubbio l'arrivo del, che permette ai giocatori di creare mazzi e competere usando le 240 carte originali dicome se fossero nel 2014, l'anno di lancio del gioco! Questo vuol dire che le regole e le caratteristiche delle carte in questione saranno esattamente quelle originali, senza le modifiche, rework, nerf e buff successivi. Un vero tuffo nel passato. Il, in realtà, è "semplicemente" il ...

Con la pubblicazione del Classico, Hearthstone aumenterà anche il numero di slot per i mazzi da 18 a 27. Grandi cambiamenti in arrivo per Hearthstone, che sostituirà le carte Base e Standard nel Formato Standard con un nuovo Set Base di 235 carte, gratuito per tutti i giocatori, che secondo Blizzard è 'destinato a fornire una moderna ...