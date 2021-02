Foibe: presidente Consiglio Regione Lombardia, 'ristabilire una memoria condivisa' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - "Negli anni drammatici tra il 1943 e il 1947 oltre 300mila italiani dell'Istria, della Dalmazia e di Fiume dovettero scappare e abbandonare terre, case, affetti e lavoro: parecchie migliaia di loro vennero torturati e uccisi dentro le voragini naturali del Carso. Sono state pagine terribili della recente storia italiana, troppo spesso ancora oggi dimenticate sui libri di scuola e dalla storiografia. E' più che mai doveroso quindi anche da parte delle istituzioni adoperarsi per ristabilire una memoria condivisa e sconfiggere l'indifferenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, intervenendo nell'aula consiliare di Palazzo Pirelli alla premiazione del concorso destinato alle scuole superiori lombarde in ricordo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - "Negli anni drammatici tra il 1943 e il 1947 oltre 300mila italiani dell'Istria, della Dalmazia e di Fiume dovettero scappare e abbandonare terre, case, affetti e lavoro: parecchie migliaia di loro vennero torturati e uccisi dentro le voragini naturali del Carso. Sono state pagine terribili della recente storia italiana, troppo spesso ancora oggi dimenticate sui libri di scuola e dalla storiografia. E' più che mai doveroso quindi anche da parte delle istituzioni adoperarsi perunae sconfiggere l'indifferenza". Lo ha detto ildelregionale della, Alessandro Fermi, intervenendo nell'aula consiliare di Palazzo Pirelli alla premiazione del concorso destinato alle scuole superiori lombarde in ricordo ...

