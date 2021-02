Due morti dopo il focolaio nell'ospedale dei sanitari no vax (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il caso a Rovigo. Secondo la Ulss le due vittime, risultate positive al tampone, 'non presentavano sintomi correlati al virus'. Ma la polemica divampa comunque: sedici tra infermieri e operatori non ... Leggi su today (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il caso a Rovigo. Secondo la Ulss le due vittime, risultate positive al tampone, 'non presentavano sintomi correlati al virus'. Ma la polemica divampa comunque: sedici tra infermieri e operatori non ...

Agenzia_Ansa : Valanga in Val di Susa, morto l'alpinista 'Cala' #Cimenti #ANSA - Corriere : Elisabetta Barbieri, volontaria Enpa, e due colleghi morti in A14: trasportavano cani ... - _Carlottamiller : Semmai si faranno Le due tre ana bank Le farà solo Lapo Sono anni che lo dico Non so perché vi agitate Invece di pr… - tribuna_treviso : Inchiesta per accertare responsabilità dei 16 operatori su 36 che non si sono vaccinati che potrebbero aver infetta… - nuova_venezia : Inchiesta per accertare responsabilità dei 16 operatori su 36 che non si sono vaccinati che potrebbero aver infetta… -