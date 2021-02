Crisi di governo, ultime news. Salvini: “Incredibile l’atteggiamento di Grillo. La Lega va avanti” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) governo Draghi, le ultime notizie governo news – Concluso il secondo giro di consultazioni con le forze politiche, in cui si è parlato perlopiù del programma da attuare, il premier incaricato Mario Draghi continua i suoi colloqui a Montecitorio con organizzazioni e associazioni al fine di risolvere la Crisi e formare un nuovo governo. L’ex presidente della Bce, infatti, oggi, mercoledì 10 febbraio, a partire dalle 10,30, incontra, tra gli altri, l’Anci, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, Coldiretti e, infine, Wwf e Legambiente che, alle ore 17,30, concludono questa lunga giornata di faccia a faccia. (qui il calendario completo). Terminati i colloqui, il presidente del Consiglio incaricato potrebbe salire al Quirinale, sciogliere la riserva e presentare la lista dei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Draghi, lenotizie– Concluso il secondo giro di consultazioni con le forze politiche, in cui si è parlato perlopiù del programma da attuare, il premier incaricato Mario Draghi continua i suoi colloqui a Montecitorio con organizzazioni e associazioni al fine di risolvere lae formare un nuovo. L’ex presidente della Bce, infatti, oggi, mercoledì 10 febbraio, a partire dalle 10,30, incontra, tra gli altri, l’Anci, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, Coldiretti e, infine, Wwf embiente che, alle ore 17,30, concludono questa lunga giornata di faccia a faccia. (qui il calendario completo). Terminati i colloqui, il presidente del Consiglio incaricato potrebbe salire al Quirinale, sciogliere la riserva e presentare la lista dei ...

