Correte ad aggiornare Samsung Galaxy S20 Fan Edition: è in arrivo la One UI 3.1 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Samsung Galaxy S20 Fan Edition sta ricevendo l'aggiornamento G781BXXU2CUB5 con la One UI 3.1 lanciata con la serie Galaxy S21 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 10 febbraio 2021)S20 Fansta ricevendo l'aggiornamento G781BXXU2CUB5 con la One UI 3.1 lanciata con la serieS21 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Correte ad aggiornare Samsung Galaxy S20 Fan Edition: è in arrivo la One UI 3.1 - sylvhide : RT @pokemoncentral: Aggiornamento per #PokemonCafeMix: disponibile la versione 1.91.0 per #iOS e #Android! Correte sugli store per aggiorna… - InnovationBAA : RT @l_tacchetti: Correte ad aggiornare Google Chrome, corretta grave vulnerabilità zero-day - coder_487 : RT @pokemoncentral: Aggiornamento per #PokemonCafeMix: disponibile la versione 1.91.0 per #iOS e #Android! Correte sugli store per aggiorna… - CiaobyDany : RT @pokemoncentral: Aggiornamento per #PokemonCafeMix: disponibile la versione 1.91.0 per #iOS e #Android! Correte sugli store per aggiorna… -