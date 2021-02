Contributi pensione INPS artigiani e commercianti 2021: info su aliquote, minimale, massimale e indennizzo per cessazione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I Contributi 2021 per la pensione della gestione artigiani e commercianti sono al centro di una nuova comunicazione INPS. Nella circolare n. 17 del 9 febbraio 2021 l’ente pubblico di previdenza fa il punto della situazione per quanto riguarda gli obblighi di versamento. Allo stesso tempo, si forniscono i chiarimenti in merito al minimale e massimale annuo. Quest’ultimo non risulta oggetto di aggiornamento, considerando che il dato del’ISTAT sull’inflazione per il 2020 ha registrato una modifica risibile, corrispondente allo 0,3%. Contributi INPS artigiani e commercianti 2021: ecco le aliquote per il 2021 con i termini ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Iper ladella gestionesono al centro di una nuova comunicazione. Nella circolare n. 17 del 9 febbraiol’ente pubblico di previdenza fa il punto della situazione per quanto riguarda gli obblighi di versamento. Allo stesso tempo, si forniscono i chiarimenti in merito alannuo. Quest’ultimo non risulta oggetto di aggiornamento, considerando che il dato del’ISTAT sull’inflazione per il 2020 ha registrato una modifica risibile, corrispondente allo 0,3%.: ecco leper ilcon i termini ...

