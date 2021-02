Come investire in BTP quando rendimenti calano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La possibile formazione di un governo Draghi ha abbassato notevolmente lo spread Btp Bund. Il differenziale tra il rendimento del BTP a 10 anni italiano e quello tedesco è sceso sotto i 100 punti base e questo viene interpretato dagli analisti Come il segnale che gli investitori guardano molto favorevolmente ad un governo guidato dall’ex presidente della BCE. Un esecutivo simile viene ritenuto più affidabile dai mercati rispetto a quello precedente. Lato generale il calo dello spread Btp Bund è da interpretare positivamente. Il discorso, però, cambia se si adotta il punto di vista dell’investitore. Proprio mentre lo spread scendeva sotto i 100 punti base, non pochi risparmiatori iniziavano a chiedersi Come investire in BTP se i rendimenti dei titoli di stato sono sempre più bassi. Come ... Leggi su risparmioggi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La possibile formazione di un governo Draghi ha abbassato notevolmente lo spread Btp Bund. Il differenziale tra il rendimento del BTP a 10 anni italiano e quello tedesco è sceso sotto i 100 punti base e questo viene interpretato dagli analistiil segnale che gli investitori guardano molto favorevolmente ad un governo guidato dall’ex presidente della BCE. Un esecutivo simile viene ritenuto più affidabile dai mercati rispetto a quello precedente. Lato generale il calo dello spread Btp Bund è da interpretare positivamente. Il discorso, però, cambia se si adotta il punto di vista dell’investitore. Proprio mentre lo spread scendeva sotto i 100 punti base, non pochi risparmiatori iniziavano a chiedersiin BTP se idei titoli di stato sono sempre più bassi....

