Colpo a Cosa nostra, sequestrati beni per 50 milioni al clan Scalisi-Laudani (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Diciassette società e 48 immobili, per un valore di 50 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Catania, in Sicilia, Lombardia e Veneto. Si tratta di beni in mano alla mafia e in particolare al clan Scalisi-Laudani. All'operazione hanno preso parte cento militari delle fiamme gialle etnee, con il supporto dello Scico, il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata. Ventisei gli indagati destinatari delle misure cautelari personali e reali emesse dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Contestati i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori al fine di eludere la normativa antimafia. Leggi su agi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Diciassette società e 48 immobili, per un valore di 50di euro, sono statidalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Catania, in Sicilia, Lombardia e Veneto. Si tratta diin mano alla mafia e in particolare al. All'operazione hanno preso parte cento militari delle fiamme gialle etnee, con il supporto dello Scico, il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata. Ventisei gli indagati destinatari delle misure cautelari personali e reali emesse dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Contestati i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori al fine di eludere la normativa antimafia.

persephonehade5 : @lovelina73 @moonshadow_369 Moltissimo! La cosa bella di Selin come cattiva è che ha motivazioni e che abbiamo vist… - BarelliG : @licia_la @frncsc_cnt @VotArturo @La_manina__ Dunque è un colpo di stato? No. È una pregevole mossa politica? Di nu… - Alessan67153720 : RT @Agenzia_Italia: Colpo a Cosa nostra, sequestrati beni per 50 milioni al clan Scalisi-Laudani - LauraGio_75 : RT @Agenzia_Italia: Colpo a Cosa nostra, sequestrati beni per 50 milioni al clan Scalisi-Laudani - Agenzia_Italia : Colpo a Cosa nostra, sequestrati beni per 50 milioni al clan Scalisi-Laudani -