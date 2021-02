Berrettini-Machac | Australian Open 2021 | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Matteotornerà in campo domani per il secondo turno degli. La testa di serie n.9 del torneo affronterà il ceco Tomas(20 anni, n. 199) e parte coi favori del pronostico. L’azzurro, reduce da un primo turno complicato contro il sudafricano Kevin Anderson, ex top-10 e due volte finalista Slam, vuol dare seguito al proprio percorso, mettendo nel mirino il terzo round. Per quanto fatto vedere fino ad ora, l‘azzurro è parso in buona condizione e specialmente nell’ATP Cup ha sciorinato delle prestazioni notevoli, come le vittorie contro Monfils, Thiem e Bautista Agut certificano. Da questo punto di vista, affrontareavrà difficoltà diverse cioè quelle di confrontarsi con un giocatore che non si conosce e che non avrà nulla da perdere. Il match di ...