Atalanta-Napoli | Gasperini | “Un calo è fisiologico | finale contro la Juve sarà difficile”

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - Eurosport_IT : Doppio #Pessina e #Zapata: l'Atalanta batte il Napoli e va in finale di Coppa Italia con la Juventus. Seconda final… - Gazzetta_it : #NapoliAtalanta, #Gattuso: 'Un'altra squadra avrebbe preso 4 o 5 gol' - Yuro_23 : RT @Paolo_Bargiggia: Il mio editoriale video su @Atalanta_BC @sscnapoli ???????? - MoliPietro : Le parole di Gasperini e Gattuso dopo Atalanta-Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Napoli

Commenta per primo Il tecnico delRino Gattuso , intervenuto in conferenza stampa al termine della semifinale persa contro l'per 3 - 1 commenta così il risultato: 'Non ci stiamo facendo mancare nulla, al di là delle ...Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini , allenatore dell', ai microfoni di Rai Sport dopo la semifinale di ritorno con il: "Ilè una squadra forte, quando attacca diventa ...Da una parte il Gasp ha già ampiamente dichiarato quanto questo titolo sia importante per la bacheca della sua squadra, dopo cinque anni di ottima crescita e buonissima gestione, ma priva di trofei. L ...L'Atalanta vince, convince, e conquista un posto in finale di Coppa Italia: i nerazzurri battono 3-1 il Napoli dopo lo 0-0 del 'Maradona' di sette giorni fa e accedono all'atto conclusivo del secondo ...