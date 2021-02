Una carezza in un pugno (Di martedì 9 febbraio 2021) Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. (Adriano Celentano) di Ugo Righi Ci si saluta pugno contro pugno, o gomito contro gomito. Le dita si chiudono e non possono toccare, in un gesto di difesa che è offesa difensiva, di se stesso e dell’altro. Ma è malinteso. È un malinteso legittimo. Ma in questo malinteso ci si accorge quanto l’altro sia indispensabile per vivere. Mai, forse, abbiamo avuto così precisa la consapevolezza della necessità e della indispensabilità di dover vivere insieme e di quanto questo sia difficile. Nel malinteso del pugno chiuso, che afferma che le dita sono aperte, c’è una simultaneità di sentimenti. Nel malinteso concordato c’è un ordine fragile che sicronizza ancora di più i soliloqui umani. Siamo ancora di più in un universo di solitudini ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 febbraio 2021) Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi, è diventata unchiuso, sai. (Adriano Celentano) di Ugo Righi Ci si salutacontro, o gomito contro gomito. Le dita si chiudono e non possono toccare, in un gesto di difesa che è offesa difensiva, di se stesso e dell’altro. Ma è malinteso. È un malinteso legittimo. Ma in questo malinteso ci si accorge quanto l’altro sia indispensabile per vivere. Mai, forse, abbiamo avuto così precisa la consapevolezza della necessità e della indispensabilità di dover vivere insieme e di quanto questo sia difficile. Nel malinteso delchiuso, che afferma che le dita sono aperte, c’è una simultaneità di sentimenti. Nel malinteso concordato c’è un ordine fragile che sicronizza ancora di più i soliloqui umani. Siamo ancora di più in un universo di solitudini ...

