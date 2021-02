Torre Angela, due operai feriti dopo ribaltamento ragno (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – Ieri pomeriggio le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nel quartiere di Torre Angela, per il ribaltamento di un mezzo di lavoro, un ‘ragno’, all’opera per alcuni lavori di manutenzione ordinaria della facciata di un palazzo. A seguito dell’incidente due operai, di 47 e 56 anni, sono rimasti feriti: entrambi trasportati in codice giallo presso gli ospedali Sandro Pertini e Policlinico Casilino. Il mezzo meccanico, sul quale verra’ effettuata una perizia tecnica, e’ stato posto sotto sequestro e ulteriori accertamenti sono in corso da parte degli agenti per verificare la regolarita’ dei lavori e la posizione degli operai, motivo per cui e’ stato interessato anche l’ispettorato del lavoro della Asl. Lo scrive in una ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – Ieri pomeriggio le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nel quartiere di, per ildi un mezzo di lavoro, un ‘’, all’opera per alcuni lavori di manutenzione ordinaria della facciata di un palazzo. A seguito dell’incidente due, di 47 e 56 anni, sono rimasti: entrambi trasportati in codice giallo presso gli ospedali Sandro Pertini e Policlinico Casilino. Il mezzo meccanico, sul quale verra’ effettuata una perizia tecnica, e’ stato posto sotto sequestro e ulteriori accertamenti sono in corso da parte degli agenti per verificare la regolarita’ dei lavori e la posizione degli, motivo per cui e’ stato interessato anche l’ispettorato del lavoro della Asl. Lo scrive in una ...

