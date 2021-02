Tony Effe rischia il processo dopo una rissa in discoteca (Di martedì 9 febbraio 2021) Ha preso parte a una rissa fuori da una discoteca di Roma, poi ha minacciato un ragazzo che aveva ripreso la scena con il cellulare. Per questo Tony Effe, noto rapper romano della Dark Polo Gang, rischia di andare a processo. Il fatto risale all’aprile del 2019: il rapper, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, è stato coinvolto in una rissa all’esterno del Toy Room, in via degli Avignonesi. Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso la scena: Tony Effe, a petto nudo, si scaglia contro una folla di ragazzi, poi brandisce un palo prima di essere placato da alcuni uomini. La procura di Roma – come riporta il Corriere della Sera – ha chiesto il rinvio al giudizio per il rapper che ora rischia di essere sottoposto a ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 febbraio 2021) Ha preso parte a unafuori da unadi Roma, poi ha minacciato un ragazzo che aveva ripreso la scena con il cellulare. Per questo, noto rapper romano della Dark Polo Gang,di andare a. Il fatto risale all’aprile del 2019: il rapper, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, è stato coinvolto in unaall’esterno del Toy Room, in via degli Avignonesi. Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso la scena:, a petto nudo, si scaglia contro una folla di ragazzi, poi brandisce un palo prima di essere placato da alcuni uomini. La procura di Roma – come riporta il Corriere della Sera – ha chiesto il rinvio al giudizio per il rapper che oradi essere sottoposto a ...

LevyGalanti : RT @Corriere: Rischia il processo il musicista Tony Effe della Dark Polo Gang: accusato di aver colpito un ragazzo - skandiiii : @TURCO10ACM social solo su inviti dove puoi parlare con Tony effe di notte - Etrurianews : Le minacce di morte per farsi consegnare il cellulare e le botte. Pugni in faccia fino a causare l'infrazione della… - Notiziedi_it : Roma, rischia il processo il musicista Tony Effe: accusato di aver colpito un coetaneo - LaStampaTV : VIDEO | Tony Effe della Dark Polo gang finisce in una rissa, le immagini della lite: ora rischia il processo… -