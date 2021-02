Se l’Anticorruzione non vigilia sui suoi concorsi: quel portavoce assunto senza requisiti, poi dimessosi dopo una mail di TPI (Di martedì 9 febbraio 2021) “dopo la vostra mail mi sono dovuto dimettere”, sbotta Francesco Paravati, giornalista nominato il 14 gennaio scorso portavoce dell’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione. La sua è una vicenda complessa che resta ancora avvolta in un alone di mistero. La sua è la storia di un giornalista che solo 10 giorni dopo essere stato assunto per un incarico pubblico il cui compenso è pari a 105mila euro lordi l’anno si è dovuto improvvisamente dimettere. Un ruolo da sogno, ma una vicenda infernale. Formalmente, Paravati si dimette il 24 gennaio “per motivi personali”; nella sostanza, però, da quanto lui stesso ha ammesso, le dimissioni sono avvenute come “conseguenza della mail mandata da The Post Internazionale (TPI)” per fare luce su questa storia e chiarire alcuni aspetti controversi ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) “la vostrami sono dovuto dimettere”, sbotta Francesco Paravati, giornalista nominato il 14 gennaio scorsodell’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione. La sua è una vicenda complessa che resta ancora avvolta in un alone di mistero. La sua è la storia di un giornalista che solo 10 giorniessere statoper un incarico pubblico il cui compenso è pari a 105mila euro lordi l’anno si è dovuto improvvisamente dimettere. Un ruolo da sogno, ma una vicenda infernale. Formalmente, Paravati si dimette il 24 gennaio “per motivi personali”; nella sostanza, però, da quanto lui stesso ha ammesso, le dimissioni sono avvenute come “conseguenza dellamandata da The Post Internazionale (TPI)” per fare luce su questa storia e chiarire alcuni aspetti controversi ...

