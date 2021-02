Sabatini: “Nainggolan è un poco di buono, un vero bugiardo” (Di martedì 9 febbraio 2021) Walter Sabatini è il coordinatore dell’area tecnica del Bologna ma è l’iconico ex direttore sportivo della Roma. E della Roma ha parlato a Al Circo Massimo, su Teleroma 65, di un po’ di tutto. Senza diplomazia. Tanto per cominciare della “sua” Roma, “questo club è stata la cosa più bella della mia vita”. “La mia operazione migliore dal punto di vista finanziario è stata Alisson, è arrivato per 7 milioni, ha fatto un anno da dodicesimo ed era arrabbiatissimo con me, poi è decollato come è giusto che fosse. Il mio più grande rimpianto? Non riuscire a prendere Mkhitaryan quando era ancora allo Shakhtar Donetsk. Avevo anche preso Cuadrado, ma non voglio parlarne: dovrei denunciare un allenatore per questo, non lo farò mai”. Nainggolan? “Nainggolan è un poco di buono, mai ha voluto riconoscere a me una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Walterè il coordinatore dell’area tecnica del Bologna ma è l’iconico ex direttore sportivo della Roma. E della Roma ha parlato a Al Circo Massimo, su Teleroma 65, di un po’ di tutto. Senza diplomazia. Tanto per cominciare della “sua” Roma, “questo club è stata la cosa più bella della mia vita”. “La mia operazione migliore dal punto di vista finanziario è stata Alisson, è arrivato per 7 milioni, ha fatto un anno da dodicesimo ed era arrabbiatissimo con me, poi è decollato come è giusto che fosse. Il mio più grande rimpianto? Non riuscire a prendere Mkhitaryan quando era ancora allo Shakhtar Donetsk. Avevo anche preso Cuadrado, ma non voglio parlarne: dovrei denunciare un allenatore per questo, non lo farò mai”.? “è undi, mai ha voluto riconoscere a me una ...

