Prolungamento anno scolastico, presidi a Draghi: "Molto difficile"

"Bene che Draghi abbia indicato scuola come priorità. Prolungamento calendario? Attendiamo una proposta strutturata per discuterne, non c'è preclusione, ma è molto difficile. Scetticismo su vaccino Astrazeneca? Bisognerebbe comunicare meglio le notizie". Così Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul possibile prolungamento del calendario scolastico. "E' molto positivo che la scuola sia stata indicata come priorità –ha affermato Giannelli-. Mi auguro che gli investimenti nella scuola crescano. Per quanto riguarda il calendario, si può prendere in ..."

