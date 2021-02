Prima di sloggiare | la Azzolina ne ha combinata un’altra | vietare ai prof di dare “insufficienze”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 febbraio 2021) L’eredità. Una delle “croci” più problematiche per Draghi e colei che prenderà il timone del ministero dell’istruzione. Tornano i giudizi nella valutazione degli alunni della scuola elementare. Un capriccio, una girandola:c’era la valutazione numerica,ancora i giudizi e poi a ritroso ognuno di noi ricorderà i mutamenti ciclici. Ora si dà il caso che in piena pandemia la ministra grillina ha deciso il ritorno ai giudizi, definendoli: «un passo decisivo che si inserisce in un percorso molto più complesso di innovazione a 360 gradi che questo ministero sta portando avanti». Un cambio di passo che contiene un’assurdità: scompare il termine “insufficienza” per definire il grado di studio dell’alunno. Che ipocrisia., la patetica ipocrisia Non prendiamoci in giro, la ministra che per fortuna ...