Musica in realtà virtuale con i Rebel Rootz

Per festeggiare i loro 10 anni la storica band reggae trentina Rebel Rootz ha organizzato un concerto in streaming molto particolare. Per la visione infatti sarà necessario un visore di realtà virtuale per far immergere lo spettatore in un'atmosfera il più possibile vicina a quella di un concerto in presenza. La dotazione necessaria per guardare al meglio lo spettacolo sarà fornita ...

Per festeggiare i loro 10 anni la storica band reggae trentina Rebel Rootz ha organizzato un concerto in streaming molto particolare. Per la visione infatti sarà necessario un visore divirtuale per far immergere lo spettatore in un'atmosfera il più possibile vicina a quella di un concerto in presenza. La dotazione necessaria per guardare al meglio lo spettacolo sarà fornita ...