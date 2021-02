Muore il senzatetto di Uboldo e Saronno, aveva 58 anni (Di martedì 9 febbraio 2021) E’ morto il senzatetto di 58 anni che si vedeva spesso per strada a dormire all’addiaccio. Dopo che aveva trascorso la notte sotto i portici di via Sanzio sfidando il freddo, alcuni residenti hanno notato che stava molto male e hanno chiamato i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha mandato sul posto un’ambulanza il td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 9 febbraio 2021) E’ morto ildi 58che si vedeva spesso per strada a dormire all’addiaccio. Dopo chetrascorso la notte sotto i portici di via Sanzio sfidando il freddo, alcuni residenti hanno notato che stava molto male e hanno chiamato i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha mandato sul posto un’ambulanza il td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Muore senzatetto Senzatetto trovato morto nel dehors

Quattro assi di legno, sotto i palazzi lussuosi di corso Re Umberto, dove questa mattina Mostafa, senzatetto 59enne di origini marocchine, è stato trovato morto. Un malore, il freddo, gli stenti ...

Torino, aveva perso il lavoro e dormiva all’addiaccio. E’ morto nel dehors dove trascorreva le notti Non chiedeva l’elemosina e rifiutava l’accoglienza dei dormitori della città. Dormiva nel dehors di ...

Un malore, il freddo, gli stenti della vita in strada le probabili cause, che riaccendono il dibattito sugli 'ultimi', e sulla necessità di fare di più per aiutarli, a pochi giorni dalle polemiche per ...

