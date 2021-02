MotoGP, svelata la squadra ufficiale Ducati 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) La MotoGP deve ancora partire, ma il 2021 è già iniziato oggi, con la presentazione della squadra ufficiale Ducati. Alle 16, in diretta streaming su Youtube, la casa bolognese ha svelato le Desmosedici Factory con cui Francesco Bagnaia e Jack Miller competeranno in un’annata che si preannuncia competitiva. Le moto si presentano con la classica livrea Rosso Ducati, ma ci sono delle novità importanti. Ecco cosa abbiamo visto in questo antipasto, in attesa della portata principale del 28 marzo in Qatar. La Ducati prosegue in MotoGP fino al 2026 Presentazione Ducati MotoGP, quali sono le novità? La principale sorpresa riguarda il main sponsor. Dopo anni di supporto, spesso occulto, da parte della Philip Morris, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 febbraio 2021) Ladeve ancora partire, ma ilè già iniziato oggi, con la presentazione della. Alle 16, in diretta streaming su Youtube, la casa bolognese ha svelato le Desmosedici Factory con cui Francesco Bagnaia e Jack Miller competeranno in un’annata che si preannuncia competitiva. Le moto si presentano con la classica livrea Rosso, ma ci sono delle novità importanti. Ecco cosa abbiamo visto in questo antipasto, in attesa della portata principale del 28 marzo in Qatar. Laprosegue infino al 2026 Presentazione, quali sono le novità? La principale sorpresa riguarda il main sponsor. Dopo anni di supporto, spesso occulto, da parte della Philip Morris, ...

sportli26181512 : Ducati MotoGP 2021, le foto della presentazione e della nuova livrea della Desmosedici: È stata svelata la nuova li… - sportli26181512 : Ducati MotoGP 2021, la presentazione in diretta streaming della nuova livrea della moto: Oggi alle 16 sarà svelata… - Fanaticsportss : RT @gponedotcom: Miller e Bagnaia: prima volta in Ducati da piloti ufficiali: VIDEO - Domani sarà svelata la GP21 su cui correranno Jack e… - gponedotcom : Miller e Bagnaia: prima volta in Ducati da piloti ufficiali: VIDEO - Domani sarà svelata la GP21 su cui correranno… - infoitsport : Svelata la Ducati MotoGP di Bastianini e Marini -