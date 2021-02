Mattino | lungo colloquio tra Osimhen e Gattuso a Castel Volturno

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ilracconta di una lunga chiacchierata tra, ieri, a. Il tecnico pensa di impiegarlo titolare domani contro l’Atalanta. Ha voluto chiedere al nigeriano se se la sente. “E? Ieri Ringhio lo ha fatto sedere sul prato e si è fermato aa parlare con l’attaccante. Anche le parole medicano e rafforzano. Gli ha spiegato che è normale giocare con un po’ di fastidio e che non deve preoccuparsi più di tanto perché non risulta guarito al 100 per cento. Ma tocca la nigeriano decidere e ascoltare i sussulti della sua spalla: se dà l’ok, se dice che se la sente, potrebbe essere titolare domani con l’Atalanta. Se mostra ancora perplessità, riecco Petagna”. L'articolo ilNapolista.

