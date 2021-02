LIVE Fognini-Herbert 6-4 6-2 3-2, Australian Open in DIRETTA: break del ligure anche nel terzo set! (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ANDERSON 3-2 break Fognini! L’azzurro scappa via anche nel terzo set! Vantaggio Fognini. Dritto in corridoio. Parità. Gran palla corta di Fognini. Vantaggio Herbert. Rovescio in corridoio di Fognini. Parità. Rovescio sul nastro di Herbert. 40-30 Risposta lunga del ligure. 30-30 Dritto in corridoio del francese. 30-15 Recupero in rete di Herbert. 30-0 Affossa il dritto in rete Fognini. 15-0 Serve & volley. 2-2. Ace. 40-15 Dritto lungo. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Stecca col dritto Herbert. 15-0 Prima vincente. 1-2. ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-ANDERSON 3-2! L’azzurro scappa vianelVantaggio. Dritto in corridoio. Parità. Gran palla corta di. Vantaggio. Rovescio in corridoio di. Parità. Rovescio sul nastro di. 40-30 Risposta lunga del. 30-30 Dritto in corridoio del francese. 30-15 Recupero in rete di. 30-0 Affossa il dritto in rete. 15-0 Serve & volley. 2-2. Ace. 40-15 Dritto lungo. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Stecca col dritto. 15-0 Prima vincente. 1-2. ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Herbert Australian Open in DIRETTA: esordio ostico contro il francese finalmente tocca all’azzurro -… - zazoomblog : LIVE Fognini-Herbert Australian Open in DIRETTA: esordio ostico contro il francese si allunga l’attesa - #Fognini-… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 9 febbraio in DIRETTA: subito eliminato Marco Cecchinato. Esordio per Nadal Ber… - infoitsport : LIVE Australian Open 2021, risultati 9 febbraio in DIRETTA: esordio per Nadal, Berrettini e Fognini. Tanti azzurri… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 9 febbraio in DIRETTA: esordio per Nadal Berrettini e Fognini. Tanti azzurri in… -