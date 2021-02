L’App Store contiene app scam che fatturano milioni di dollari e Apple non fa nulla. L'accusa di uno sviluppatore (Di martedì 9 febbraio 2021) Il creatore delL’App FlickType ha sollevato un polverone. Afferma che Apple non modera le valutazioni e non controlla le app sulL’App Store, che si presentano anche in forma di scam e con abbonamenti costosissimi. Chiede la nascita di Store concorrenti.... Leggi su dday (Di martedì 9 febbraio 2021) Il creatore delFlickType ha sollevato un polverone. Afferma chenon modera le valutazioni e non controlla le app sul, che si presentano anche in forma die con abbonamenti costosissimi. Chiede la nascita diconcorrenti....

