Impeachment di Trump, l’impossibile possibilità (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è un tribunale, ci sono i pubblici ministeri, il giudice e la giuria. L’imputato non è presente ma le prove sono schiaccianti: ci sono parole e immagini più che sufficienti per condannarlo per alto tradimento, attentato alla costituzione e un’altra mezza dozzina di reati. Unico problema: esattamente metà dei giurati erano, e sono, suoi complici. Stiamo parlando, naturalmente, della messa in stato d’accusa di Donald Trump, su cui il senato degli Stati Uniti, per l’occasione nella funzione di Alta corte … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è un tribunale, ci sono i pubblici ministeri, il giudice e la giuria. L’imputato non è presente ma le prove sono schiaccianti: ci sono parole e immagini più che sufficienti per condannarlo per alto tradimento, attentato alla costituzione e un’altra mezza dozzina di reati. Unico problema: esattamente metà dei giurati erano, e sono, suoi complici. Stiamo parlando, naturalmente, della messa in stato d’accusa di Donald, su cui il senato degli Stati Uniti, per l’occasione nella funzione di Alta corte … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Adnkronos : Impeachment #Trump, verso processo lampo: assoluzione scontata - Internazionale : • Si apre al senato statunitense il processo per l’impeachment di Trump • La Colombia regolarizza quasi un milione… - Tg3web : Al via oggi il procedimento di impeachment per Donald Trump, il primo presidente ad esservi sottoposto per due volt… - Ctk_Matem : ???? #impeachment de #Trump avanza al Senato degli Stati Uniti - HuffPostItalia : 'L'impeachment di Trump è costituzionale', il voto del Senato Usa -