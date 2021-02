Il Lucifer di Tom Ellis apparirà in Sandman su Netflix? (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo l’annuncio della serie su Sandman, è normale chiedersi se Tom Ellis apparirà nelle vesti di Lucifer. I due show appartengono allo stesso universo cartaceo, nato dal fumettista e scrittore Neil Gaiman. Netflix ha dato il via libera alla produzione di The Sandman, annunciando anche il cast e i personaggi. Il nuovo progetto verrà pubblicato sulla piattaforma, la stessa che da ormai tre anni produce Lucifer. Tuttavia, pare che non vedremo affatto un crossover tra i due show. Il diavolo di Tom Ellis e quello interpretato da Gwendoline Christie in The Sandman sono destinati a non incontrarsi. Ci ha pensato Neil Gaiman a chiarire il tutto su Twitter, spiegando che i due progetti televisivi non appartengono allo stesso universo. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo l’annuncio della serie su, è normale chiedersi se Tomnelle vesti di. I due show appartengono allo stesso universo cartaceo, nato dal fumettista e scrittore Neil Gaiman.ha dato il via libera alla produzione di The, annunciando anche il cast e i personaggi. Il nuovo progetto verrà pubblicato sulla piattaforma, la stessa che da ormai tre anni produce. Tuttavia, pare che non vedremo affatto un crossover tra i due show. Il diavolo di Tome quello interpretato da Gwendoline Christie in Thesono destinati a non incontrarsi. Ci ha pensato Neil Gaiman a chiarire il tutto su Twitter, spiegando che i due progetti televisivi non appartengono allo stesso universo. ...

